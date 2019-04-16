شاهد.. برشلونة يسقط مانشستر يونايتد بثنائية في 4 دقائق بالشوط الأول

كتب أحمد عصام

حسم فريق برشلونة الشوط الأول بالتقدم على مانشستر يونايتد بنتيجة 2/0 في المباراة التي تجمعهما على ملعب كامب نو اليوم، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

و كان برشلونة قد حسم مباراة الذهاب ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بالفوز بهدف دون رد من توقيع لويس سواريز وصناعة ليونيل ميسي.

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وجاءت ثنائية برشلونة في الشوط الأول عبر ليونيل ميسي فى 4 دقائق فقط حيث سجل الأول في الدقيقة 16 والثاني في الدقيقة 20 من خطأ فادح لديفيد دى خيا.