شاهد.. برشلونة يسقط مانشستر يونايتد بثنائية في 4 دقائق بالشوط الأول

كتب أحمد عصام
حسم فريق برشلونة الشوط الأول بالتقدم على مانشستر يونايتد بنتيجة 2/0 في المباراة التي تجمعهما على ملعب كامب نو اليوم، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
و كان برشلونة قد حسم مباراة الذهاب ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بالفوز بهدف دون رد من توقيع لويس سواريز وصناعة ليونيل ميسي.
وجاءت ثنائية برشلونة في الشوط الأول عبر ليونيل ميسي فى 4 دقائق فقط حيث سجل الأول في الدقيقة 16 والثاني في الدقيقة 20 من خطأ فادح لديفيد دى خيا.
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