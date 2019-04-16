مدرب الأهلي الجديد يظهر في أمم أفريقيا 2019.. تعرف على التفاصيل

كتب- يوسف شعبان
بات رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى لفريق الكرة بالنادي الأهلي عن قيادة الفريق مسألة وقت، بعد الخروج على يديه من بطولة دوري الأبطال الأفريقى، بهزيمة تاريخية بالخسارة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقى في ذهاب دور الثمانية، وهي الهزيمة التي هزت أرجاء القلعة الحمراء.
وشهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة من قبل مسئولى النادي برئاسة الخطيب، بحثا عن مدير فنى على مستوى عال، لتولى قيادة الفريق مطلع الموسم المقبل، خلفا للاسارتي، الذي تأكد رحيله عن الفريق حتى في حالة نجح في حصد لقب الدوري المحلي، بعدما...
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