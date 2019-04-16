كاف يختار 24 حكمًا لإدارة مباريات كأس أفريقيا بينهم 3 مصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اختيار 24 حكمًا للساحة لإدارة مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، التي تنطلق فاعلياتها في مصر بداية من يوم 21 يونيو المقبل.

وأكد موقع غانا سوكر نت، أن القائمة شهدت تواجد 3 حكام مصريين خلال البطولة، وهو جهاد جريشة، محمود البنا أمين عمر.

واختار كاف ثلاثة حكام من تونس وهم سادق السالمي، يوسف السرايري وهيثم قيراط، مع تواجد جاني ساكوزي الزامبي، فيكتور ميجيل الجنوب أفريقي وباملاك تسيما من إثيوبيا.

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وشهدت القائمة تواجد الجامبي باكاري جاساما في القائمة، ومارتن دي كارفالو الأنجولي، وماجيت نداي السنغالي، والمغربيان جياد رضوان ونور الدين الجعفري، مع تواجد جزائري وحيد ممثل في مصطفى غوربال.

ويتواجد الثنائي المصري محمود أبو الرجال وتحسين أبو السادات كحكام مساعدين بين 24 حكمًا مساعدًا تم اختيارهم للتواجد في المباريات.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.