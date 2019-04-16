أجايي خارج قائمة معسكر نيجيريا استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن جيرنو روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قائمة ضمت 50 لاعبًا لمعسكر منتخب بلاده استعدادًا لكأس أمم أفريقيا، على أن يتم تصفيتهم إلى 23 لاعب بحلول موعد البطولة.
وذكر موقع نيجيريا واتش، أن مدرب نيجيريا قرر منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل انطلاق المعسكر الختامي في مصر.
وأوضح الموقع، أن روهو قرر تصفية اللاعبين إلى 30 خلال الفترة قبل السفر إلى مصر، ليتم استبعاد سبعة آخرين مع حلول موعد البطولة.
وشهدت قائمة منتخب نيجيريا عدم تواجد جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي، حيث تم استدعاء 22 مهاجمًا للقائمة ليس من بينهم مهاجم الفريق القاهري.
يذكر أن نيجيريا ستلعب مبارياتها في كأس أمم أفريقيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات غينيا، مدغشقر وبوروندي.
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