بالفيديو.. 126 هدفًا.. رونالدو يواصل الإبهار في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الهدف الأول لفريقه أمام أياكس الهولندي، في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل (1-1) بين الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف في الدقيقة الـ28 بعدما استغل رونالدو ضربة ركنية أرسلها ميراليم بيانيتش، قبل أن ينقض عليها البرتغالي ويودع الكرة برأسه داخل شباك أياكس.

Advertisements

ورفع رونالدو رصيد أهدافه في دوري أبطال أوروبا إلى 126 هدفًا، ليعزز تربعه على صدارة هدافي تشامبيونز ليج على مر العصور.

وبات هذا الهدف هو الـ65 لصاحب الـ33 عامًا في الأدوار الإقصائية من المسابقة القارية الأبرز على صعيد الأندية، في حين يملك 61 هدفًا في دور المجموعات.

وأحرز رونالدو تسعة أهداف في شباك أياكس، كثاني ضحاياه المفضلين في البطولة، بعد فريقه الحالي يوفنتوس الذي استقبل 10 أهداف من نجم ريال مدريد الإسباني السابق.