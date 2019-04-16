في 5 دقائق.. ميسي يقهر كبرياء دي خيا في ليلة الأبطال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل النجم الأرجنتين ليونيل ميسي، هدفي التقدم لفريقه برشلونة أمام مانشستر يونايتد، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

تقدم ميسي لبرشلونة في الدقيقة الـ16 بعدما نجح الأرجنتيني في مراوغة يونج على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس ديفيد دي خيا.

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وعاد ميسي في الدقيقة الـ20 ليسجل الهدف الثاني لبرشلونة، بعدما حصل على الكرة ليتجه بها نحو منطقة الجزاء، ليسددها أرضية بقدمه اليمنى لتمر بين يدي الحارس دي خيا الذي فشل في إبعادها.

وكان برشلونة استطاع الفوز على فريق مانشستر يونايتد في ملعب الأخير بهدف دون رد، ليحتاج للفوز بأي نتيجة او التعادل سلبيا للتأهل للدور المقبل.