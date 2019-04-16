تقنية الـ "var" تلغي ركلة جزاء لبرشلونة أمام مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: ألغى حكم مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة ركلة جزاء للأخير، خلال المواجهة التي تجمعهما في إياب دور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا. الدقيقة 12 شهدت قيام حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض فريق برشلونة بعد عرقلة راكيتيتش داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد. وعاد الحكم لتقنية الفيديو، ليلغي قراره باحتساب ركلة جزاء لصالح برشلونة، ليكمل اللعب بعدها. وكان برشلونة استطاع الفوز على فريق مانشستر يونايتد في ملعب الأخير بهدف دون رد، ليحتاج للفوز بأي نتيجة او التعادل سلبيا للتأهل للدور المقبل.

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