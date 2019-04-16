الإسماعيلي لمصراوي: حمدي وإبراهيم يغيبان عن مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

تعرض فريق الإسماعيلي لضربة قوية قبل مواجهة الزمالك في اللقاء المقرر له مساء الخميس على ملعب الجيش بالسويس ، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ10 بالدورى الممتاز.

أكد أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى بالنادي الإسماعيلي، أن الثنائى عماد حمدى وأسامة إبراهيم لن يتمكنا من المشاركة في مواجهة الزمالك المقبلة.

وأشار عبد العزيز في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى خضوع الثنائي حاليًا لتدريبات تأهيلية مكثفة من أجل اللحاق بما هو قادم من مباريات.

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وقال عضو الجهاز الطبي: ”الثنائي يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلى مكثف واستبعادهما يعود لعدم اكتمال جاهزيتها للمواجهة المرتقبة”.

واختتم: "جميع اللاعبين على أتم الاستعداد لخوض تلك المباراة ولا توجد غيابات لأسباب طبية باستثناء الثنائي".

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع الزمالك يوم الخميس القادم باستاد الجيش بالسويس، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.