بالفيديو.. رونالدو خارج دوري الأبطال.. وبرشلونة يكسر عقدته بثلاثية في يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة الإسباني إلى التأهل بجدارة للمربع الذهبي ببطولة دوري أبطال أوروبا بفوز كبير (3-0) على مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الثلاثاء في إياب دور الثمانية للبطولة.

وأكد برشلونة تفوقه على مانشستر يونايتد وجدد فوزه على الفريق الإنجليزي ليتأهل إلى المربع الذهبي بالفوز (4-0) في مجموع المباراتين بعدما فاز (1-0) ذهابا على ملعب مانشستر باستاد "أولد ترافورد".

ونجح البارسا في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2015، بعدما ودع هذا الدور في الثلاث نسخ الماضية على يد كل من أتلتيكو مدريد الإسباني 2016، يوفنتوس الإيطالي 2017 وروما الإيطالي 2018.

ويلتقي برشلونة في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة بين ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي، اللذين يلتقيان على ملعب الأخير غدا الأربعاء إيابا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول على ملعبه (2-0).

ملخص المباراة:

احتسب الحكم ضربة جزاء لبرشلونة بعد مرور عشر دقائق من المباراة بعد إعاقة راكيتيتش، قبل أن يتم إلغائها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو التي أثبتت عدم وجود مخالفة ضد فريد لاعب مانشستر يونايتد.

تقدم ميسي لبرشلونة في الدقيقة الـ16 بعدما نجح الأرجنتيني في مراوغة فريد على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس ديفيد دي خيا.

وعاد ميسي في الدقيقة الـ20 ليسجل الهدف الثاني لبرشلونة، بعدما حصل على الكرة ليتجه بها نحو منطقة الجزاء، ليسددها أرضية بقدمه اليمنى لتمر بين يدي الحارس دي خيا الذي فشل في إبعادها.

وفي الدقيقة الـ61، أحرز برشلونة الهدف الثالث عن طريق البرازيلي فيليب كوتينيو، من تسديدة أكثر من رائعة أطلقها من خارج منطقة الجزاء، ولم يتمكن الحارس دي خيا من التصدي لها.

تشكيل برشلونة: تير شتيجن، روبيرتو، لينجليه، بيكيه، ألبا، راكيتيتش، بوسكيتس، أرتور، كوتينيو، ميسي، سواريز.

تشكيل مانشستر يونايتد: دي خيا، يونج، ليندلوف، سمولينج، جونز، بوجبا، فريد، ماكتوميناي، لينجارد، راشفورد، مارسيال.

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يوفنتوس وأياكس:

ودع البرتغالي كريستيانو رونالدو مسابقة دوري الأبطال، حيث واصل فريق أياكس مفاجآته في البطولة الأغلى، وتأهل إلى نصف النهائي عقب فوزه على مضيفه يوفنتوس (2-1) في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بهولندا انتهت بالتعادل (1-1)، ليصعد الفريق الهولندي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-2).

وكان أياكس تغلب على ريال مدريد في دور الثمانية من البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-3)، فيما تأهل يوفنتوس إلى هذا الدور بفوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني (3-2) في مجموع المباراتين أيضا.

ويلتقي أياكس في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة إياب دور الثمانية التي تجمع بين توتنهام ومانشستر سيتي، غدا الأربعاء، علما بأن توتنهام فاز ذهابا (1-0).

ملخص المباراة:

نجح رونالدو في افتتاح التسجيل بالدقيقة الـ29 من عمر اللقاء، بعدما استغل ضربة ركنية أرسلها بيانيتش، لينقض البرتغالي على الكرة ويودعها برأسه في شباك أياكس.

وتم اللجوء إلى تقنية الفيديو التي أثبتت صحة الهدف وعدم وجود خطأ ضد لاعبي يوفنتوس.

وفي الدقيقة الـ34، تعادل أياكس عن طريق فان دي بيك من تسديدة أرضية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس تشيزني، وتم اللجوء إلى تقنية الفيديو التي أثبتت عدم وجود حالة تسلل ضد لاعب الفريق الهولندي.

وسجل ماتياس دي ليخت الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 67 بعدما تلقى كرة عرضية حولها برأسه قوية في الزاوية اليمنى لمرمى تشيزني معلنًا عن تقدم الهولنديين خارج أرضهم.

تشكيل يوفنتوس: تشيزني، ساندرو، روجاني، بونوتشي، دي تشيلو، بيانيتش، إيمري كان، ماتويدي، بيرنارديسكي، رونالدو، ديبالا.

تشكيل أياكس: أونانا، المزروعي، بليند، دي ليخت، فيلتمان، دي يونج، شوني، فان دي بيك، زياش، نيريس، تاديتش.