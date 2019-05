كرة سلة.. (1-1).. الأهلي يهزم الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة (77-76)، في المباراة الثانية بنصف نهائي دوري السوبر للمحترفين بكرة السلة، التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر اليوم الثلاثاء.

وجاءت نتائج الأربع فترات كالتالي: (18-16) للأهلي، (41-40) للزمالك، (62-57) للأهلي، قبل أن ينهي الأحمر المباراة في الفترة الرابعة بنتيجة (77-76).

وتقام مباريات هذه المرحلة ضمن منافسات "البلاي أوف Best Of Five" بالبطولة، حيث يتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات إلى المباراة النهائية لتحديد بطل المسابقة.

وكان الزمالك فاز على الأهلي في المباراة الأولى أمس الإثنين بنتيجة (70-64).

وبالتالي يتعادل الفريقان في أولى مواجهتي نصف نهائي سوبر السلة (1-1)، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج المباريات المقبلة.

يُذكر أن المباراة الثالثة ستقام يوم الخميس المقبل، على أن تقام المباراة الرابعة يوم الجمعة 19 إبريل، والخامسة الأخيرة يوم الأحد 21 من الشهر نفسه في حالة الحاجة إليها.