تقرير.. أزمة "تونسية" للزمالك أمام الإسماعيلي.. كيف يفكر جروس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يفقد الزمالك ثلاثة عناصر أساسية في مواجهة الإسماعيلي، بعدما تأكد غياب الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز عن المباراة، التي سيسعى خلالها الأبيض لمواصلة مسيرة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 57 نقطة، لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش الثالث بالسويس، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من المسابقة.

- فرجاني ساسي:

تلقى الزمالك ضربة موجعة تمثّلت في إصابة ساسي، والتي سيغيب على إثرها لمدة لن تقل عن شهر ونصف الشهر، ليفقد الفريق عنصرًا مؤثرًا في مرحلة ستلعب دورًا هامًا في تحديد شكل الموسم.

وتعرض ساسي للإصابة بشرخ في شظية القدم خلال مشاركته في مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، والتي انتهت بفوز الأبيض (1-0) في مجموع المباراتين.

وفرض صاحب الـ27 عامًا اسمه بين أفضل لاعبي الدوري المصري خلال الموسم الجاري، حيث سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في 20 مباراة، منذ انتقاله للزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي.

ويبرز بين أبرز المرشحين لتعويض غياب ساسي أمام الإسماعيلي محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق، الذي شارك أساسيًا في المباراة الأخيرة بالدوري أمام المصري، بدلا من التونسي بسبب إيقافه.

لكن قد يعتمد المدير الفني السويسري كريستيان جروس على يوسف إبراهيم "أوباما" أساسيًا أمام الدراويش، بعد مشاركة جناح الفريق كلاعب وسط مدافع في نهاية مباراة المصري وأمام أغادير أيضًا.

- حمدي النقاز:

وفي الجبهة اليمنى، سيفقد الزمالك خدمات حمدي النقاز أمام الإسماعيلي بعد طرده في اللقاء الأخير أمام المصري، إذ قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين إيقاف اللاعب التونسي مباراة واحدة.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن جروس استقر على الدفع بمحمد عبدالسلام مدافع الفريق في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب النقاز، خاصةً في ظل غياب البديل حازم إمام لمعاناته من إصابة في السمانة.

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وكان الجهاز الفني سبق واعتمد على محمد عبدالسلام في مركز الظهير الأيمن مرة واحدة أمام النجوم في الجولة الـ21 من الدوري في مباراة انتهت (1-0) للزمالك، بسبب النقص العددي في هذا المركز وقتها.

- محمود حمدي الونش:

يفقد الزمالك لاعبا آخر في دفاع الفريق، حيث يغيب محمود حمدي "الونش" قلب الدفاع أمام الإسماعيلي للإيقاف، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة أمام المصري البورسعيدي.

وتقرر عودة محمد عبدالغني مدافع الفريق للمشاركة بجوار زميله محمود علاء أمام الإسماعيلي، من أجل تعويض غياب الونش الذي شارك بصفة أساسية في آخر خمس مباريات بعد عودته من الإصابة.

ليأتي التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.

الدفاع: محمد عبدالسلام، محمد عبدالغني، محمود علاء، عبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد، محمود عبدالعزيز (يوسف أوباما).

وسط الهجوم: محمود كهربا، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن.

وفي الهجوم: خالد بوطيب.