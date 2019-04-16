إصابة حسام عاشور قبل موقعة بيراميدز وهذا هو البديل الأقرب

يدرس مارتن سارتي المدير الفني لفريق الاهلي الدفع بحمدي فتحي في مباراة بيراميدز في الدوري يوم الخهميس المقبل حال عدم جاهزية حسام عاشور لاعب وسط الفريق.

واشتكى عاشور من آلام في الركبة منعته من المشاركة في تدريبات الفريق الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء بعد غد الخميس على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.