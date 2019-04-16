جروس يستقر على بديل غير متوقع لحمدي النقاز أمام الإسماعيلي

استقر السويسري كريستيان جروس، على مشاركة المدافع محمد عبد السلام، في مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة الإسماعيلي المقبلة، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الدوري العام.
وجاء ذلك تعويضًا لغياب التونسي حمدي النقاز، الذي حصل على الكارت الأحمر في المباراة الماضية أمام المصري، التي خسرها الأبيض بهدفين لهدف، ومازال حازم إمام يُعاني من الإصابة.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 57 نقطة بالتساوي مع بيراميدز، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة.
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