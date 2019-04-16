مفاجأة.. تجدد إصابة مهاجم الأهلي قبل لقاء بيراميدز

اشتكى عمرو جمال، مهاجم فريق النادي الأهلي من الإصابة في العضلة الأمامية مجددًا، رغم تعافيه خلال الفترة الماضية ومشاركته في التدريبات.

وغاب عمرو جمال عن التدريبات خلال اليومين الماضيين، بسبب الإصابة والشعور بآلام عضلية، في نفس موضع إصابته القديم بالعضلة الأمامية.

وعانى عمرو جمال من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية، وغاب قرابة الشهرين، قبل أن يخوض برنامجًا تأهيليًا وينتظم في التدريبات.

وينتظر عمرو جمال وصول خالد محمود طبيب الفريق من ألمانيا، لأجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة.