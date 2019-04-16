مدرب بورتو يعترف بصعوبة التعويض أمام ليفربول

اعترف المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي، سيرجيو كونسيساو، بمدى صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه غداً الأربعاء أمام ليفربول الإنجليزي، مشيراً إلى أن تعويض الهزيمة 0-2 في مباراة الذهاب لن يكون سهلاً على الإطلاق.

يلتقي الفريقان غداً الأربعاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعدما فاز ليفربول على ملعبه ذهاباً.

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم الثلاثاء قبل مباراة الغد: “تعويض نتيجة مباراة الذهاب سيكون مهمة صعبة لما يمتلكه ليفربول من إمكانيات فردية وجماعية هائلة، من أجل تحقيق هذا ، علينا تقديم أداء جيد في الدفاع وتحقيق التوازن مع الناحية الهجومية”.

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وأشار: “تأخرنا بهدفين ذهاباً أمام فريق قوي للغاية، علينا العمل بشكل جيد على تحسين الأداء الدفاعي، ومن الضروري للغاية أن نصحح الأخطاء الهجومية ونتمتع بالتوازن”.

وتابع: “ليس من الصعب تحليل مستوى وأداء ليفربول، ولكن الصعب قلب نتيجة مباراة الذهاب لصالحنا في النتيجة الإجمالية للمواجهة، نظراً لقوة المنافس على المستويين الفردي والجماعي”.

واختتم: “علينا الاتسام بالسرعة والحسم في الناحية الهجومية، منافسنا في غاية القوة، ولهذا يجب أن نتحلى بالتركيز واليقظة والذكاء”.