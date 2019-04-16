الفرعون المصرى يحتفل بالفوز على تشيلسى بطريقته الخاصة

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، صورة جديدة له أمس على حسابه على «تويتر». وظهر صلاح فى الصورة برفقة نجم تشيلسى وهداف

الفريق إدين هازارد الذى كان يشير إلى صلاح ولسان حاله يقول «هو ده السبب»، وكان صلاحقد قاد فريقه لفوز مهم على تشيلسى فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين ببطولة البريميرليج، وأحرز الهدف الثانى لفريقه من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتنتهى المباراة بنتيجة 1/2.