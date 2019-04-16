بهدفي ميسي.. برشلونة يحطم مانشستر يونايتد في الشوط الأول

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق برشلونة الإسباني للتفوق على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب ستاد كامب نو معقل الفريق الكتالوني، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
سجل ليونيل ميسي هدفي برشلونة في مانشستر يونايتد في الدقيقتين 16، و20 من عمر الشوط الأول.
وواصل ليونيل ميسي تألقه مع برشلونة أمام الأندية الإنجليزي حيث رفع ميسي رصيده من الاهداف إلى 23 هدف من أصل 32 مباراة خاضها أمام الأندية الإنجليزية
ورفع ميسي رصيده إلى 10 أهداف خلال الموسم الحالي في دوري الأبطال.
ويذكر أن برشلونة لم يتأهل إلى نصف النهائي منذ 2015 حينما حقق اللقب على حساب يوفنتوس.
وكان برشلونة قد فاز على اليونايتد في مباراة الذهاب بهدف دون رد.
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