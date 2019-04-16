شاهد.. شوط اول مثير بين يوفنتوس وأياكس ينتهي بالتعادل

انتهت أحداث الشوط الاول بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وأياكس امستردام الهولندي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب تورينو،

ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

سجل كرستيانو رونالدو هدف التقدم لصالح يوفنتوس في الدقيقة 28 برأسية،

فيما أدرك فان دي بيك هدف التعادل لصالح أياكس في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

وبذلك تصبح النتيجة بمجموع اللقائين 2-2، حيث تعادلا في لقاء الذهاب إيجابيًا بهدف لكل منهما.

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شاهد أهداف المباراة :