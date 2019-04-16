كريستيانو رونالدو يواصل أرقامه المميزة في دوري أبطال اوروبا

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، التألق في بطولة دوري ابطال اوروبا حيث استطاع ان يسجل الهدف الاول لفريقه في شباك اياكس، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بإياب ربع نهائي البطولة. في اللقاء الذي يجمع الفريقين بإياب ربع نهائي البطولة. وبذلك الهدف يرفع كريستيانو رونالدو رصيده التهديفي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا إلى 25 هدف. ويعد كرستيانو رونالدو الهداف التاريخ لدوري الابطال، برصيد 126 هدف، كما يعد اكثر لاعب يتوج بلقب البطولة حيث حقق اللقب 5 مرات، في 2007،2014،2016،2017،2018 شاهد الفيديو:

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