الأهلي يتغلب على الزمالك في ثاني مباريات نصف نهائي دوري السلة للرجال

نجح الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي في التغلب على الزمالك، بنتيجة 77-76، في المباراة الثانية التي جمعت بينهما مساء اليوم علي صالة الشباب والرياضة ب 6 أكتوبر ضمن منافسات نصف نهائي دوري سوبر السلة للرجال. والرياضة ب 6 أكتوبر ضمن منافسات نصف نهائي دوري سوبر السلة للرجال. وكانت المباراة الأولي إنتهت لصالح الزمالك بنتيجة 70/64. وحقق الأهلي الفوز في المباراة اليوم، وأيضاً حقق الزمالك الفوز بالأمس لتصبح النتيجة التعادل، ويتبقى ثلاث مواجهات من أصل خمس تجمع الفريقين، وفقًا لنظام المسابقة لتحديد هوية المتأهل للدور النهائي.

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