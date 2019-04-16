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بعد هدفيه في مانشستر يونايتد.. شاهد.. ميسي يواصل تدمير الأندية الإنجليزية

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استطاع اللاعب الأرجنتيني ليونيل أن يسجل هدفين لفريق الإسباني، في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدفين في الدقيقة 16و19، في اللقاء الذي يقام الان على ملعب كامب نو، في إياب ربع نهائي .

وبتلك الهدفين واصل ليونيل ميسي تألقه مع برشلونة أمام الأندية الإنجليزي حيث رفع ميسي رصيد من الاهداف إلى 23 هدف من أصل 32 مباراة خاضها أمام الأندية الإنجليزية واستطاع ليونيل أن يساهم خلال مشواره أمام

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الأندية الأنجليزي في 28 هدف سجل 23 وقام بصناعة 5 أهداف.

ورفع ميسي رصيده إلى 10 أهداف خلال الموسم الحالي من لقب دوري الأبطال، ويذكر ان برشلونة لم يتأهل إلى نصف النهائي منذ 2015 حينما حقق اللقب على حساب يوفنتوس في النهائي.

شاهد هدفي ميسي في مانشستر يونايتد

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