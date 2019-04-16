شاهد.. أياكس يسجل هدف التعادل أمام يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

تمكن أياكس أمستردام الهولندي من إدراك التعادل أمام يوفنتوس الإيطالي لتصبح النتيجة بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منهما، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمنمنافسات إياب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا. وسجل فان دي بيك هدف آياكس في الدقيقة 34 من عمر المباراة. شاهد الهدف :

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