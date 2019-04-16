شاهد.. كريستيانو رونالدو يحرز أول أهداف يوفنتوس أمام أياكس

تمكن يوفنتوس من تسجيل الهدف الاول أمام أياكس امستردام الهولندي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب تورينو، في إياب ربع نهائي دوري حاليًا على ملعب تورينو، في إياب ربع نهائي دوريأبطال اوروبا. جاء الهدف في الدقيقة 28 من ركلة ركنية لعبها ميرالم بيانيتش ليسددها كريستيانو رونالدو برأسية متقنة في المرمى الهولندي. شاهد الهدف:

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