شاهد.. ميسي يضيف ثاني أهداف برشلونة في مانشستر يونايتد

تقدم برشلونة على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على

ملعب كامب نو، ضمن إياب ربع نهائي دوري ابطالأوروبا.

واضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

شاهد الهدف :