تقدم برشلونة على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعبكامب نو، ضمن إياب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا.
وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 16 بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع دي خيا حارس مانشستر يونايتد التصدي لها.
شاهد الهدف :
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ميسي يسجل هدف برشلونة الأول في مانشستر يونايتد بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.