شاهد.. ميسي يسجل هدف برشلونة الأول في مانشستر يونايتد بدوري الأبطال

تقدم برشلونة على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب

كامب نو، ضمن إياب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 16 بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع دي خيا حارس مانشستر يونايتد التصدي لها.

شاهد الهدف :