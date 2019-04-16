رسميًا | لاعب ريال مدريد الأسبق يتولى تدريب ملقة

تعاقد نادي ملقة، الناشط حاليًا في الدوري الإسباني الدرجة الثانية – سيجوندا -، مع لاعب ريال مدريد الأسبق “فيكتور سانشيز” لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلفًا للمدرب المقال “خوان رامون لوبيز”.

يحتل نادي ملقة المرتبة الخامسة في جدول ترتيب السيجوندا برصيد 55 نقطة بعد مرور 34 جولة، ويتطلع مالك النادي “الشيخ عبد الله آل ثاني” لمواصلة المنافسة أمام أندية ديبورتيفو لاكرونيا وريال مايوركا وقاديش وغرناطة لخطف المقعد الثالث المؤهل إلى الليجا، حيث يحتل حاليًا أوساسونا المركز الأول برصيد 67 نقطة ويأتي من بعده الباسيتي بـ 61 نقطة بالتساوي مع غرناطة الثالث.

واكتفى ملقة بفوز يتيم في الثماني جولات الماضية تحت قيادة رامون لوبيز، تحقق أمام خميناستيك بهدف دون رد خارج قواعده في الجولة الـ 31.

وسقط الفريق في فخ التعادل 4 مرات أمام ديبورتيفو لاكرونيا وقرطبة ونومانثيا وسبورتينج خيخون، وتعرض للخسارة 3 مرات أمام أندية أوساسونا وغرناطة وإكسترامادورا!.

وتعول إدارة النادي الكثير على خبرات فيكتور سانشيز ديل أمو كلاعب وكمدرب، حيث لعب للعملاق الملكي ريال مدريد لمدة 4 أعوام في الفترة من 1994 إلى 1998.

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وكان فيكتور أحد أعمدة الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس، ولعب معظم مباريات الريال في الليجا بموسمي 1997/1996 و1998/1997، قبل أن يلتحق بصفوف راسينج سانتاندير لمدة موسم واحد نقله نقلة مثيرة إلى ديبورتيفو لاكرونيا الذي قاده لتحقيق لقب الدوري الإسباني ولعب معه عدد كبير من المباريات القارية آنذاك.

وبدأ سانشيز مسيرته مع التدريب كمساعد مدرب في خيتافي في موسم 2011/2010، وشغل المنصب ذاته مع إشبيلية موسم 2013/2012 وأوليمبياكوس اليوناني بموسم 2014/2013.

وتولى تدريب ديبورتيفو لا كرونيا في نهاية موسم 2015/2014 ونجح في إبقاء الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وفي وقت لاحق انضم المدرب الإسباني للجهاز الفني لأولمبياكوس وريال بيتيس، وكان الأخير هو أخر محطاته التدريبية قبل توليه المهمة الفنية لملقة.

وقال ملقة في بيان له: “نادي ملقة لكرة القدم يتمنى حظا طيبا لفيكتور سانشيز دل امو في ما تبقى من موسم 2019/2018”.