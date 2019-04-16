رياضة | أخيرًا.. ميسي يفك عقدته في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخيرًا.. ميسي يفك عقدته في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدفين بشباك منافسه فريق مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واحرز ‏ميسي في الدور ربع نهائي من دوري الابطال لأول مرة منذ أبريل 2013، حيث لم ينجح الأرجنتيني في هز شباك منافسه خلال هذا الدور منذ 6 مواسم.

ويتقدم نادي برشلونة على منافسه مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من اللقاء.