رياضة | جريشة والبنا وأمين عمر على رأس قائمة حكام أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريشة والبنا وأمين عمر على رأس قائمة حكام أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف"، قائمة الحكام الذين يشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من مصر.

وضمت القائمة ثلاثة حكام مصريين وهم: محمود البنا، جهاد جريشة، أمين عمر من حكام الساحة، وتحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال من المساعدين.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل؛ بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.