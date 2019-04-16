رياضة | الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين يبرم برتوكول تعاون مع جامعة بنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين يبرم برتوكول تعاون مع جامعة بنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الدكتور منصور حسن , رئيس جامعة بني سويف، صباح اليوم، بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد محمد عويني رئيس الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، وذلك بحضور أحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد والقائم بأعمال المدير المدير التنفيذي للاتحاد وبخيت عزيز جاد عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور خالد عبادة أستاذ تدريب رفع الأثقال بكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد والمدير الفني لمنتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين، والدكتور مختار علي أمين عميد كلية التربية الرياضية.

وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجالات عديدة تكفل توسيع قاعدة ممارسة فئة ذوي الاعاقة وخاصة المكفوفين بالمجتمع، وإنشاء مراكز تدريب لأبناء المحافظة وشمال الصعيد من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بعد ترشيحهم من قبل الاتحاد، وإقامة معسكرات المنتخبات القومية واستخدام مرافق الجامعة من ملاعب وصالات وأدوات وإقامة في الأوقات التي تتناسب مع الجامعة وبالتنسيق مع الاتحاد، وعقد دورات تدريبية واستضافة محكمين من الجامعة للاتحاد، وتنظيم البطولات الدولية والعربية والأفريقية بالتعاون بين الطرفين والاستعانة بكوادر الجامعة والاتحاد في المحافل الخاصة بالمكفوفين، واستعانة الاتحاد بالخبراء في شتى مجالات التقويم والقياس والإعداد النفسي والتدريب، وتنظيم الدراسات التدريبية لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية للعمل في شتى مجالات ذوي الإعاقة البصرية.