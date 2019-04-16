رياضة | ننشر نتائج بطولة رفع الأثقال للمكفوفين ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نتائج بطولة رفع الأثقال للمكفوفين ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف نهائي بطولة رفع الأثقال للمكفوفين بالصالة المغطاة، والتي نظمتها كلية التربية الرياضية بالتعاون مع لاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، بمشاركة 34 لاعب ولاعبة، وذلك بحضور الدكتور أحمد محمد عويني رئيس الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين و أحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد والقائم بأعمال المدير المدير التنفيذي للاتحاد و بخيت عزيز جاد عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور خالد عبادة أستاذ تدريب رفع الأثقال بكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد والمدير الفني لمنتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين، و الدكتور مختار علي أمين عميد كلية التربية الرياضية.

وأوضح رئيس الجامعة أن البطولة شارك فيها 34 لاعب ولاعبة، وتهدف إلى اختيار أفضل العناصر الشابة للإنضمام لمنتخب مصر في لعبة رفع الأثقال، مشيراً إلى حصول نادي المؤسسة العسكرية على المركز الأول، بينما حصل نادي الحرية الرياضي على المركز الثاني، فيما حصل نادي بني سويف الرياضي على المركز الثالث.

جدير بالذكر أن الفائزين هم اللاعبة مريم محمد نبيل نجم بوزن 48 كيلو، ودعاء عماد في وزن 56 كيلو، ولاء عربي وفاطمة عبد الفتاح الدرديري في وزن 60 كيلو، ونوران أحمد وحورية عيد في وزن 67.5 كيلو، ومنى راشد في وزن 76 كيلو، ورشا جمال عبدالناصر في وزن 90 كيلو وحصلت على لقب أفضل لاعبة في البطولة.