رياضة | تكريم نجم الأهلى والمقاصة ببنى سويف

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قام الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بن سويف بتكريم ميدو جابر لاعب المقاصة الحالى ولاعب الاهلى السابق وذلك على اثر حضوره لحفل نهائى كاس عبد الرحمن سليم لكرة القدم بكلية التجارة بجامعة بنى سويف.

وكان الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف قد حضر نهائى كأس عبد الرحمن سليم لكرة القدم بكلية التجارة بجانب الدكتور محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أبراهيم عبدالحفيظ عميد الكلية وميدو جابر لاعب فريق مصر المقاصة والنادي الأهلي سابقا ومحمد فاروق مدير عام رعاية الشباب والحكم السابق.