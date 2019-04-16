رياضة | تقارير.. ريال مدريد يحسم ثاني صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد يحسم ثاني صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ريال مدريد التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏"آس"، إن اينتراخت يفضل بيع يوفيتش إلى ريال مدريد، لأن الناديين يتقاسمان علاقة ممتازة بعد صفقات كل من فاييخو وعمر ماسكاريل وتورو، والنادي الألماني حريص على تواصل هذه العلاقة.

وبالإضافة إلى ذلك سيلعب اينتراخت فرانكفورت ضد ريال مدريد في كأس السانتياجو بيرنابيو 2020، ‏وان الصفقة أصبحت قريبة، وتقدر قيمتها ما بين 50 إلى 60 مليون يورو في عقد يمتد لـ 6 سنوات.

يذكر أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أوصى إدارة الفريق ضرورة التعاقد مع مهاجم في الموسم المقبل، بجانب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.