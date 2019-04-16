رياضة | خبر سار لجماهير الأهلي قبل موقعة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير الأهلي قبل موقعة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى جزء من تقسيمة الفريق اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب عاشور، عن مران الأمس بسبب معاناته من آلام في الركبة واكتفى اللاعب بخوض مران تأهيلي قبل أن يشارك في جزء من التقسيمة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء بعد غدٍ الخميس، على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين للدوري المصري الممتاز.