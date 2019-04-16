رياضة | محمد صلاح: أرفض انضمام عنصر جديد لجهاز جروس.. وهذه طبيعة علاقتى برئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: أرفض انضمام عنصر جديد لجهاز جروس.. وهذه طبيعة علاقتى برئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد صلاح المدير الفنى لفريق أف سى مصر أنه يحتاج للفوز في مباراة تصعدنا للدوري الممتاز، متفائل وعنده ثقة في اللاعبين من أجل الصعود لدورى الأضواء والشهرة .

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج شوت مع حتحوت" الذى يقدمه الإعلامى هانى حتحوت على راديو مصر 88.7 : الزمالك تعثر في بداية المشوار في أفريقيا، ولكنه أستطاع التأهل لدور قبل النهائي ويحتاج لهدوء الأعصاب والثقة من أجل إستكمال مشواره الناجح فى البطولة الأفريقية .

و بسؤاله عن رأيه فى إنضمام عنصر جديد إلى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس قال إنه مع أن يستكمل الخواجة لنهاية الموسم للحفاظ علي الأستقرار، و يؤيد الرأى بعدم التغيير في الجهاز المعاون في الوقت الحالي.

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وأشار إلى أن المدربين الأجانب لايستمعون لأراء نظرائهم المصريين في بعض الأوقات مشددا على أن رئيس الزمالك أعلن بالأمس تجديد عقد جروس، وبالتالي الخواجه قبل التجديد يحتاج يعرف المعاونين في جهازه.

وكشف أن علاقته برئيس الزمالك مثل "السمن على العسل" وقائمة على الصداقة والود مشيرا إلى أن المدربين الأجانب لديهم مشكلة في ثبات التشكيل والأصرار علي لاعبين بعينهم دون منح الفرصة لغيرهم

وعن رأيه فى الأفضل فى خط هجوم الأبيض قال إن عمر السعيد أفضل من خالد بوطيب و وأن الأخير لم يقدم المردود المطلوب حتي الأن

وناشد نجم الزمالك السابق لجنة الحكام المصريين بضرورة الشدة والحزم تجاه أي لاعب يخرج عن النص أو يصدر أى رد فعل مشين حتى يعود التحكيم إلى سابق أوانه.