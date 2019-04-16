رياضة | الأهلي يهزم الزمالك في ثاني مواجهاتهما بدوري "سوبر" السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يهزم الزمالك في ثاني مواجهاتهما بدوري "سوبر" السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الأهلي على الزمالك 77-76، في ثاني مبارياتهما بالدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة، والتي تقام بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، بنظام الأفضل من 5.

وشهدت المباراة ندية بين الفريقين إثارة وتبادل للتقدم، ونجح الأهلي في الفوز في الثواني الأخيرة، ليعوض خسارته في مباراة الأمس 70-64، وهو ما يعني حتمية اقامة مباراة رابعة بينهما.

ويلتقي الفريقان مجددا في اللقاء الثالث يوم الخميس 18 أبريل، فيما ستقام المباراة الرابعة يوم 19 أبريل، وإذا تعادل الفريقين في مباريات الفوز، سيقام لقاء فاصل يوم 21 أبريل.