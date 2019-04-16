رياضة | 4 مرشحين لخلافة لاسارتي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مرشحين لخلافة لاسارتي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي 4 بدائل لخلافة مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي للفريق الأحمر في الفترة القادمة.

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة بيبو على إقالة مارتن لاسارتي المدير الفني في حال الخسارة من بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس والعشرين ببطولة الدوري الممتاز.

ويفاضل مجلس إدارة النادي الأهلي بين عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب وعلي ماهر المدير الفني لفريق إنبي ومختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي وفتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ، لخلافة مارتن لاسارتي بشكل مؤقت لحين انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

ويسود اتجاه قوي داخل مجلس إدارة النادي الأهلي بإقالة لاسارتي عقب الخروج المهين أمام صن داونز بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.