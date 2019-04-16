رياضة | اتحاد الكرة: حكم أوروبي يدير قمة الزمالك والإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: حكم أوروبي يدير قمة الزمالك والإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن تواجد طاق تحكيم أوروبي لمباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر لها الخميس القادم ببطولة الدوري.

ويلتقى الدراويش مع الفريق الأبيض مساء الخميس المقبل على ملعب الجيش بالسويس ضمن مؤجلات الأسبوع الــ10 للدورى المحلى.

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وأضاف في تصريحات عبر اثير الإذاعة :" فريق الزمالك هو من سيتحمل مستحقات طاقم مباراة الإسماعيلي".

وأشار :" هناك موافقة مسبقة من اتحاد الكرة، على استقدام حكام أجانب لأي فريق يقوم بسداد القيمة المالية المحددة.