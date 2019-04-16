رياضة | قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات الجولة الخامسة والعشرون، للموسم الحالي من مسابقة دوري الممتاز "ب".

وشهد إجتماع اللجنة مناقشة تقارير حكام ومراقبي مباريات الأسبوع قبل الاخير للموسم الحالي من دوري القسم الثاني.

وتضمنت العقوبات ما يلي :

-إيقاف أحمد جمعة مساعد مدرب جمهورية شبين مباراة وتغريمه 250 جنيها، للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.



-إيقاف كل من محمد ثروت لاعب سوهاج وكريم رأفت لاعب الفيوم، ومحمد السعيد لاعب الزرقا، وخالد عبد المحسن لاعب غزل المحلة، والسيد محسن لاعب الجزيرة بمطروح، وأحمد خليفة لاعب دمياط، مباراة لحصولهم على الإنذار الثاني.

-إيقاف محمد الأسيوطي المدير الفني لتحرير أسوان مباراة وتغريمه 250 جنيها، للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام الوليدية.

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-إيقاف محمد ناصر السيد لاعب النصر للتعدين 3 مباريات وتغريمه 500 جنيه، للطرد لضرب المنافس بدون كرة، في مباراة فريقه أمام بني سويف.

-إيقاف محمد رمضان لاعب ديروط مباراتين وتغريمه 250 جنيها، للطرد للعب العنيف، في مباراة فريقه أمام أسوان.

-توقيع غرامة قدرها ألف جنيه على نادي منتخب السويس، لسباب الجماهير ضد طاقم التحكيم، في مباراته أمام إف سي مصر.

-إيقاف هشام سعيد مساعد مدرب كفر الشيخ مباراة وتغريمه 250 جنيها، للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام دمنهور.

-إيقاف سمير فوزي لاعب الشمس مباراة وتغريمه 250 جنيها، لتكرار حصوله على الإنذار الثالث، وتوقيع نفس العقوبة على مؤمن بدوي وأيمن محمد محمود لاعبي أبوقير للأسمدة، ومحمد مجدي وأمجد عبد العظيم لاعبي الوليدية، ومحمود المنشاوي وكمال أحمد السعيد لاعبي الألمونيوم، وسعد رجب لاعب ديروط، وخالد سعيد لاعب الإعلاميين، وألوي شريف الودودي ومحمد عبد الناصر لاعبي طهطا.



-التأكيد على إقامة مباراة التحرير بأسوان والمنيا المحدد لها يوم الخميس 18 إبريل على ملعب نادي التحرير بأسوان " بدون جمهور "والتنبيه على إدارة النادي بالتشديد على ذلك.