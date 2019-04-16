رياضة | تشكيل أياكس الرسمي أمام يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل أياكس الرسمي أمام يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اريك تين هج المدير الفني لنادي أياكس امستردام الهولندي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اونانا.

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خط الدفاع : المزراوي - دي ليخت - فيلتمان - بليند.

خط الوسط : تشوني - دي يونج - حكيم زياش - فان دي بيك.

خط الهجوم : نيريس - تاديتش.