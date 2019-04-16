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رياضة | مفاجآت في تشكيل مانشستر يونايتد أمام برشلونة

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أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي برشلونة الإسباني، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة .

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : دي خيا.

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خط الدفاع : جونز - سمولينج - ليندلوف - اشلي يونج.

خط الوسط : ماكتوميناي - فريد - بوجبا - لينجارد.

خط الهجوم : مارسيال - راشفورد.

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