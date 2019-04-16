رياضة | مفاجآت في تشكيل مانشستر يونايتد أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل مانشستر يونايتد أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي برشلونة الإسباني، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : دي خيا. Advertisements خط الدفاع : جونز - سمولينج - ليندلوف - اشلي يونج. خط الوسط : ماكتوميناي - فريد - بوجبا - لينجارد. خط الهجوم : مارسيال - راشفورد.

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