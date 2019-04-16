رياضة | تشكيل برشلونة الأساسي أمام مانشستر يونايتد

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن

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خط الدفاع : روبرتو - لانجليت - بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - ارثر - راكيتيتش - كوتينهو.

خط الهجوم : ميسي - سواريز.