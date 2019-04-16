رياضة | تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام أياكس أمستردام

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أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي أياكس امستردام الهولندي، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تشيزني.

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خط الدفاع : دي تشيليو - بونوتشي - روجاني - أليكس ساندرو.

خط الوسط : ايمري تشان - بيانيتش - ماتويدي - بيرنارديسكي.

خط الهجوم : ديبالا - كريستيانو رونالدو.