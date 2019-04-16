اونلاين | كورة ستار HD لا تفوتوا مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم في بث مباشر Messi 16, 20

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مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد ضمن أهم مباريات اليوم بث مباشر

- نهاية الشوط الأول بتقدم "ميسي" على يونايتد 2-0، علماً أن مباراة الذهاب انتهت بفوز برشلونة أيضاً بهدف.

- تصد معوض لدي خيا بعد مهارة عالية من ميسي وتمرير ممتاز من ألبا ومتابعة في الوقت من روبيرتو، لكن دي خيا هذه المرة يكون في المكان المناسب.

أول مرة يسجل فيها ميسي في ربع النهائي منذ أبريل 2013 ضد باريس سان جيرمان

المرة الثانية التي يسجل فيها ميسي هدفين من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة في الأبطال، بعد أول مرة في 17 مارس 2010 ضد شتوتغارت.

- تبقى نحو 10 دقائق على نهاية الشوط الأول، ملخص ما حدث إن يونايتد دخل بشجاعة كبيرة، لكن برشلونة قاوم ذلك وسجل له ليو هدفاً رائعاً وألحقه بآخر كان سببه بشكل كبير دي خيا، ثم انتهت المباراة تقريباً ذهنياً.

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- هدف لبرشلونة د 20 ميسي يسجل الثاني اختراق رائع وتسديد ليس قوياً باليمنى لكن دي خيا ارتكب خطأ فادحاً من خلال مرور الكرة من تحت يده.

- هدف لبرشلونة د 16 ليونيل ميسي يمارسه هويته بأخذ الكرة من الجهة الهجومية اليمنى إلى يساره القاتلة ويسجل يمين دي خيا.

- د 12 الحكم يقرر منح برشلونة ركلة جزاء بعد عرقلة البرازيلي فريد للكرواتي راكيتيتش، ثم يعود عنها لدى رؤيتها في الفار.

- بعد مرور 5 دقائق يونايتد متحفز ومنظم بشكل جيد، لكن العبرة في الخواتيم.

- د 01 يونايتد يدخل التحدي بقوة كبيرة وراشفورد يصيب العارضة بعد مرور نحو 33 ثانية فقط. بعد تمرير رائع بين لاعبي يونايتد وواحدة شبه حاسمة من بوغبا.

الحكم الألماني فيليكس بريش يتولى إدارة 52 مباراة كأكثر حكم يقود مباريات في الأبطال، معادلاً رقم الدنماركي كيم ميلتون نيلسن.

- الحكم الألماني فيليكس يطلق صافرة بداية المباراة

- الحكم الألماني فيليكس يطلق صافرة بداية المباراة