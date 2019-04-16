اونلاين | رابط كورة لايف Online مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر يلا شوت yalla shoot الاسطورة بيب جوارديولا

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رابط كورة لايف Online مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر يلا شوت yalla shoot الاسطورة بيب جوارديولا

بخوض توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو، مواجهة قوية أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، يوم 17 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

رابط كورة لايف Online مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر يلا شوت yalla shoot الاسطورة بيب جوارديولا

ويرغب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث لم يتوج به المدرب الإسباني بعد رحيله عن تدريب برشلونة في السنوات الأخيرة.

رابط كورة لايف Online مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر يلا شوت yalla shoot الاسطورة بيب جوارديولا

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - ستونز - لابورت - ميندي.

خط الوسط : فيرناندينيو - دي بروين - ديفيد سيلفا - برناردو - سترلينج.

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خط الهجوم : سيرجو أجويرو.

رابط كورة لايف Online مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر يلا شوت yalla shoot الاسطورة بيب جوارديولا

بينما يأتي التشكيل المتوقع لتوتنهام :-

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : تريبير - فيرتونخين - ألدرفاليد - سانشيز - روز.

خط الوسط : سيسوكو - كريستيان ايريكسن - وينكس - ديلي آلي.

خط الهجوم : سون هيونج.

رابط كورة لايف Online مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر يلا شوت yalla shoot الاسطورة بيب جوارديولا

وسوف تقام المباراة بين نادي توتنهام هوتسبير، وفريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.