اونلاين | يلا شوت Man City TV مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر yalla shoot كورة ستار

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يلا شوت Man City TV مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر yalla shoot كورة ستار

يلتقي نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو، ضد نظيره فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، يوم 17 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت Man City TV مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر yalla shoot كورة ستار

ويرغب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث لم يتوج به المدرب الإسباني بعد رحيله عن تدريب برشلونة في السنوات الأخيرة.

يلا شوت Man City TV مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر yalla shoot كورة ستار

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي :-

يلا شوت Man City TV مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر yalla shoot كورة ستار

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - ستونز - لابورت - ميندي.

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خط الوسط : فيرناندينيو - دي بروين - ديفيد سيلفا - برناردو - سترلينج.

خط الهجوم : سيرجو أجويرو.

يلا شوت Man City TV مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر yalla shoot كورة ستار

بينما يأتي التشكيل المتوقع لتوتنهام :-

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : تريبير - فيرتونخين - ألدرفاليد - سانشيز - روز.

خط الوسط : سيسوكو - كريستيان ايريكسن - وينكس - ديلي آلي.

خط الهجوم : سون هيونج.

يلا شوت Man City TV مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر yalla shoot كورة ستار

وسوف تقام المباراة بين نادي توتنهام هوتسبير، وفريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.