اونلاين | ميسي يحقق رقما قياسيا جديد رفقة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحقق رقما قياسيا جديد رفقة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني رقم قياسي جديد وذلك بعد ظهوره في التسجيلة الأساسية للبلوجرانا والتي تواجه مانشستر يونايتد على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبمشاركه البولجا في لقاء اليوم رفع البرغوث الأرجنتيني رصيده من المشاركات إلى الرقم 133 مباراة شارك بها في دوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني أكثر لاعب في تاريخ النادي مشاركة في مباريات التشامبيونزليج وذلك حسبما أكد الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وتخطى ميسي بمشاركته في لقاء اليوم رقم زميله السابق أندريس إنيستا والذي شارك في 132 مباراة ليصبح الارجنتيني في المركز الثاني خلف المتصدر تشافي هيرنانديز صاحب ال157 مشاركة.