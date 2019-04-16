اونلاين | رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد Barcelona بث مباشر اليوم 16/04/2019 دوري أبطال اوروبا

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يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة نارية أمام مانشستر يونايتد ويأتي ذلك مساء اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 ضمن منافسات إياب ادور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب الكامب نو مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد وذلك مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت الإمارات.

وانتهت مباراة الطرفين في الذهاب لصالح برشلونة بهدف نظيف سجله لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول بمباراة أولد ترافورد.

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وسيتم نقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المميز عصام الشوالي وحفيظ دراجي.

وستذاع مباراة البارسا والأحمر في دوري أبطال أوروبا عبر عدة قنوات مجانية مثل؛ "BT Sport 2 بجانب قناة RMC Sport 1 HD، قناة ELeven Sport 2 HD".

- تاريخ مواجهات الطرفين:

تقابل الفريقين في 12 مواجهة سابقة حيث فاز البارسا في 5 مباريات وانتصروا الشياطين الحمر في 3 مواجهات وحسم التعادل بينهما 4 مباريات وسجل البارسا 21 هدفاً وأحرز نجوم الأحمر 15 هدفاً.