اونلاين | yalla Barcelonaمشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد Barca Now بث مباشر برشلونة (دوري الابطال)

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yalla Barcelonaمشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد Barca Now بث مباشر برشلونة (دوري الابطال)

يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة نارية أمام مانشستر يونايتد ويأتي ذلك مساء اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 ضمن منافسات إياب ادور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

yalla Barcelonaمشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد Barca Now بث مباشر برشلونة (دوري الابطال)

ويستضيف ملعب الكامب نو مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد وذلك مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت الإمارات.

yalla Barcelonaمشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد Barca Now بث مباشر برشلونة (دوري الابطال)

وانتهت مباراة الطرفين في الذهاب لصالح برشلونة بهدف نظيف سجله لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول بمباراة أولد ترافورد.

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yalla Barcelonaمشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد Barca Now بث مباشر برشلونة (دوري الابطال)

وسيتم نقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المميز عصام الشوالي وحفيظ دراجي.

yalla Barcelonaمشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد Barca Now بث مباشر برشلونة (دوري الابطال)

وستذاع مباراة البارسا والأحمر في دوري أبطال أوروبا عبر عدة قنوات مجانية مثل؛ "BT Sport 2 بجانب قناة RMC Sport 1 HD، قناة ELeven Sport 2 HD".

yalla Barcelonaمشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد Barca Now بث مباشر برشلونة (دوري الابطال)

تقابل الفريقين في 12 مواجهة سابقة حيث فاز البارسا في 5 مباريات وانتصروا الشياطين الحمر في 3 مواجهات وحسم التعادل بينهما 4 مباريات وسجل البارسا 21 هدفاً وأحرز نجوم الأحمر 15 هدفاً.