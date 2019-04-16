اونلاين | ( رابط سريع ) مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يوتيوب HD كورة لايف | بي أن سبورت

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( رابط سريع ) مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يوتيوب HD كورة لايف | بي أن سبورت
نقدم لكم من خلال موقع خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو"، الذي فاز 1- 0 في عقر داره ذهابًا في مسرح الأحلام "أولد ترافورد".
( رابط سريع ) مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يوتيوب HD كورة لايف | بي أن سبورت
في موقعة نارية يحل أياكس ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس في ملعب آليانز بتورينو يوم الثلاثاء القادم 16 أبريل 2019 وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 في لقاء قوي ومثير ينتظره عشاق الكرة في العالم ، كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر.
( رابط سريع ) مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يوتيوب HD كورة لايف | بي أن سبورت
نقدم لكم من خلال موقع خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو"، الذي فاز 1- 0 في عقر داره ذهابًا في مسرح الأحلام "أولد ترافورد".
( رابط سريع ) مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يوتيوب HD كورة لايف | بي أن سبورت
يسعي برشلونة إلى الحفاظ على الفوز الليلة ومحاولة تسجيل المزيد من الأهداف من أجل ضمان التأهل للدور نصف النهائي من البطولة بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.
( رابط سريع ) مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يوتيوب HD كورة لايف | بي أن سبورت
ويحاول فريق الشياطين الحمر فك شفرة برشلونة للحصول علي الريمونتاد والفوز من أجل التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال
( رابط سريع ) مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يوتيوب HD كورة لايف | بي أن سبورت
التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد مانشستر يونايتد :
حراسة المرمى : تير شتيجن
الدفاع : جيرارد بيكيه، لينجليت، ألبا، سيميدو
خط الوسط : راكيتتش، بوسكيتس، أرثر ميلو
الهجوم : ميسى، سواريز، ديمبلى
مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد ( رابط سريع ) يوتيوب HD كورة لايف | بي أن سبورت
التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام برشلونة :
حراسة المرمى : ديفيد دى خيا
الدفاع : سمولينج، ليندلوف، دالوت، أشلى يونج
خط الوسط : ماتيتش، ماكتومناي، بول بوجبا
الهجوم : لينجارد، لوكاكو، راشفورد
مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد ( رابط سريع ) يوتيوب HD كورة لايف | بي أن سبورت