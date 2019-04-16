اونلاين | رابط يلا شوت FULL HD | رابط مباراة مانشستر يونايتد VS برشلونة بث مباشر اليوم 16-4 ببطولة دوري الابطال Be Conect

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رابط يلا شوت FULL HD | رابط مباراة مانشستر يونايتد VS برشلونة بث مباشر اليوم 16-4 ببطولة دوري الابطال Be Conect

يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة نارية أمام مانشستر يونايتد ويأتي ذلك مساء اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 ضمن منافسات إياب ادور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

رابط يلا شوت FULL HD | رابط مباراة مانشستر يونايتد VS برشلونة بث مباشر اليوم 16-4 ببطولة دوري الابطال Be Conect

ويستضيف ملعب الكامب نو مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد وذلك مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت الإمارات.

رابط يلا شوت FULL HD | رابط مباراة مانشستر يونايتد VS برشلونة بث مباشر اليوم 16-4 ببطولة دوري الابطال Be Conect

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وانتهت مباراة الطرفين في الذهاب لصالح برشلونة بهدف نظيف سجله لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول بمباراة أولد ترافورد.

رابط يلا شوت FULL HD | رابط مباراة مانشستر يونايتد VS برشلونة بث مباشر اليوم 16-4 ببطولة دوري الابطال Be Conect

وسيتم نقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المميز عصام الشوالي وحفيظ دراجي.

رابط يلا شوت FULL HD | رابط مباراة مانشستر يونايتد VS برشلونة بث مباشر اليوم 16-4 ببطولة دوري الابطال Be Conect

وستذاع مباراة البارسا والأحمر في دوري أبطال أوروبا عبر عدة قنوات مجانية مثل؛ "BT Sport 2 بجانب قناة RMC Sport 1 HD، قناة ELeven Sport 2 HD".

تقابل الفريقين في 12 مواجهة سابقة حيث فاز البارسا في 5 مباريات وانتصروا الشياطين الحمر في 3 مواجهات وحسم التعادل بينهما 4 مباريات وسجل البارسا 21 هدفاً وأحرز نجوم الأحمر 15 هدفاً.